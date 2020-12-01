Moscow-Live / Николай Будишевский В ГИБДД доработали регламент сдачи экзамена на права по новым правилам

Moscow-Live / Николай Будишевский

ГИБДД по итогам общественного обсуждения внесла поправки в проект нового регламента сдачи экзамена на права. Обзор основных поправок приводит газета "Коммерсант".

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на "площадку" и "город". Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки.

В конце сентября автошколы направили в МВД ряд замечаний к проекту регламента сдачи экзаменов на права по новым правилам. Претензии участников рынка к новому регламенту в основном связаны с отсутствием в нем четких инструкций и параметров упражнений. В результате новую редакцию документа дополнили детальным описанием действий кандидатов в водители.

Из обновленного регламента следует, что при сдаче на права категории B навык трогаться на подъеме или спуске будут проверять "на закрытых территориях". Описание упражнения гласит, что кандидат в водители должен поставить машину на подъеме, зафиксировать ее ручным тормозом, а затем тронуться в гору без использования рабочего тормоза, проехать какое-то расстояние, остановиться, зафиксировать машину на спуске и снова тронуться.

Тест на заезд машины в бокс регламент позволяет выполнять на улицах с малоинтенсивным движением - во время экзамена нужно будет заехать на обычное парковочное место. Если же подходящей для этого улицы нет, то упражнение нужно сдавать на закрытой площадке. По аналогичной схеме (на малозагруженных улицах или на площадках) требуется выполнять упражнения "параллельная парковка" и "заезд в бокс задним ходом".

Максимальная продолжительность экзамена в обновленном регламенте увеличена с 40 до 50 минут. При этом дольше всех сдавать экзамен будут соискатели прав категорий C1E (легкий грузовик с прицепом общей массой до 12 тонн) и D1E (автобус с грузовым прицепом общей массой до 12 тонн). Экзамен на права категории B будет проходить не более получаса.

Комментируя изменения в проекте регламента, глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева отметила, что авторы скорректировали перечня ошибок, за которые установлены штрафные баллы. Теперь неиспользование зеркал заднего вида и "выбор скорости движения без учета метеорологических условий" промахами не считаются. "Многие ошибки расшифрованы со ссылками на конкретные пункты ПДД и документы. Это, с одной стороны, упростит работу автошколам, с другой - станет подспорьем при оспаривании результатов экзаменов", - добавила Зайцева, отметив, что проверка первоначальных навыков по категориям А, C, D и Е будет проходить, как и сейчас, исключительно на закрытых площадках, а условия экзамена в категории B в условиях реального движения стали "более щадящими".

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева также считает, что по новым правилам сдать на права будет легче. Она отметила, что сейчас на "площадке" предлагается выполнить пять из шести возможных упражнений, а по новым правилам - всего четыре. Так, для категории В исключены упражнения "Змейка" и "Повороты на 90 градусов".

"К выполнению маневров "параллельная парковка" и "заезд в бокс" требования снижаются. Главное - машина должна оказаться внутри парковочного места, под углом она там находится, ровно или криво к бордюру - это не влияет на оценку", - отметила Шутылева. По ее мнению, изменения регламента по сравнению с действующими сейчас правилами сводятся к тому, что для категории B три упражнения из четырех могут выполняться как на площадке, так и на дороге общего пользования, и на практике на местах все продолжат работать по старым правилам.