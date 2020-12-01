Moscow-Live / Николай Будишевский В России начал действовать запрет на неправильную резину, но прямого штрафа за это нарушение нет

Moscow-Live / Николай Будишевский

1 декабря в России вступил в силу технический регламент Таможенного союза о колесных транспортных средствах, который среди прочего запрещает езду на летней резине зимой и на зимней резине летом.

Соответствующий пункт документа гласит, что автовладельцам запрещено эксплуатировать транспортные средства, укомплектованные шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1 (легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны), не укомплектованных зимними шинами на всех колесах.

Как отмечает "Коммерсант", прямого штрафа за неправильные шины в законодательстве пока не предусмотрено, но ч. 2 ст. 12.5 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) позволяет штрафовать на 500 рублей за использование чрезмерно изношенных шин (с протектором менее 4 мм, если шины зимние) и за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, а также покрышек разных размеров и моделей.

Напомним, в сентябре стало известно, что в ГИБДД подготовили проект изменений в ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать водителей за ряд нарушений, связанных с эксплуатацией автомобиля. Проект предлагает внести изменения в "перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", который является приложением к ПДД. Поправки гласят, что если инспектор находит нарушения из перечня, то может выписать водителю штраф в 500 рублей. Разработку этих поправок в МВД объяснили необходимостью привести ПДД в соответствие с техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах.

Среди прочего поправки содержат запрет на нарушение правил сезонного использования автопокрышек и установку шипованных шин только на одну ось.

Еще один пункт поправок позволит штрафовать водителей за установку в фарах источника света "класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой", не соответствующими "эксплуатационной документации". Речь идет о нештатных газоразрядных (ксеноновых) и светодиодных лампах. Из поправок также следует, что штраф будет грозить за неработающий фароочиститель или автоматический корректор наклона фар. Сейчас некоторые водители намеренно отключают штатные очистители фар для уменьшения расхода незамерзающей жидкости зимой. Нарушениями новые поправки признают также "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя" и отсутствие противосолнечных козырьков.