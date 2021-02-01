BMW повысит российские цены почти на все автомобили с 1 марта

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Компания BMW с 1 марта 2021 года повысит стоимость большинства автомобилей бренда на российском рынке в среднем на 3,8%. Как уточнили в российском представительстве BMW, изменение цен затронет автомобили, произведенные с 1 марта 2021 года, но не коснется подтвержденных клиентских заказов и предоплаченных автомобилей.

В сообщении говорится, что по прежней цене с 1 марта будут продаваться только купе и кабриолеты BMW 8-Series, а также BMW 8-Series Gran Coupe. Что же касается остальных моделей, то базовая стоимость кроссовера X1 увеличится на 80 тыс. рублей и составит 2,44 млн рублей. Модель 2-Series Gran Coupe станет дороже на 30 тыс. рублей и будет стоить от 2,39 млн рублей, а седан третьей серии будет стоить от 2,91 млн рублей (+60 тыс. рублей). Купе и кабриолет 4-Series станут дороже на 130 тыс. и 140 тыс. рублей: купить их можно будет по цене 3,56 и 4,09 млн рублей соответственно. Родстер Z4 подорожает до 4,08 млн рублей (+100 тыс. рублей).

Кроме того, BMW 5-Series подорожает на 200 тыс. рублей и будет стоить от 4,02 млн рублей. Цена BMW 6-Series GT вырастет на те же 200 тыс. рублей, до 4,76 млн рублей. Премиальный седан 7-Series тоже прибавит в цене 200 тыс. рублей и будет стоить от 6,83 млн рублей (удлиненная версия Long подорожает на 340 тыс. рублей и будет продаваться за 9 млн рублей).

Наконец, кроссовер X2 подорожает на 80 тыс. рублей и будет стоить от 2,59 млн рублей, кроссовер X3 прибавит в цене 200 тыс. рублей и будет продаваться за 4,17 млн рублей, а X4 станет дороже на 200 тыс. (эту модель будут продавать по цене от 4,49 млн рублей). Самые дорогие кроссоверы BMW прибавят в цене еще больше: X5 будет стоить от 5,68 млн рублей, а X6 - от 6,65 млн рублей (+280 тыс. и +300 тыс. рублей соответственно). X7 станет дороже на 380 тыс. (7,4 млн рублей), а M-версия X6 прибавит в цене сразу 400 тыс. рублей (кроссовер будет стоить от 10,69 млн рублей).

Напомним, в этом году BMW уже повышала цены - автомобили компании подорожали с 1 января примерно на 4,5%.