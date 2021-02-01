1 февраля 2021 года в России вступили в силу изменения в правила тюнинга автомобилей. Теперь автовладельцы не смогут получить разрешение на доработку транспортного средства при определенных условиях, передает ТАСС.

Изменения внесены соответствующим постановлением правительства РФ "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза". Оно было подписано еще в апреле 2019 года, однако сроки его реализации несколько раз переносили, в том числе из-за пандемии коронавируса, отмечает РБК .

Согласно документу, решение об отказе в выдаче разрешения на тюнинг принимается "если отсутствует заключение в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений". Также постановление запрещает тюнинг машин, агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки которых находятся в розыске, а также если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

Напомним, новые правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступили в силу в 2019 году. Они гласят, что для получения всех необходимых согласований граждане должны обращаться в ГИБДД и аккредитованные испытательные лаборатории. Так, при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен в обязательном порядке предоставить машину на проверку в лабораторию (дистанционный осмотр машины запрещен).

Затем нужно обратиться в ГИБДД и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто. После внесения изменений придется представить автомобиль на осмотр в то же подразделение ГИБДД, чтобы получить свидетельство и внести изменения в регистрационные данные автомобиля.