Несмотря на рост популярности электромобилей и готовность многих крупных автопроизводителей полностью перейти на выпуск электрокаров, автоиндустрии еще предстоит решить целый ряд проблем, чтобы обеспечить распространения экологически чистых машин. Среди прочего речь идет как о снижении стоимости производства электрокаров, так и о создании инфраструктуры для переработки их аккумуляторов, которые представляют угрозу для окружающей среды.

Шаг на пути к переработке батарей электрокаров сделал концерн Volkswagen, объявивший о запуске в городе Зальцгиттер (Нижняя Саксония) завода по утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов электромобилей. Как говорится в сообщении Volkswagen, на предприятии из аккумуляторов будут извлекать металлы, включая литий, никель, кобальт, алюминий и медь. Также для повторного использования планируется извлекать и пластик, а в целом для повторного использования из батарей в перспективе планируется извлекать более 90% содержимого.

В компании подчеркнули, что на новом заводе будут перерабатывать только полностью непригодные к использованию батареи. Перед этим их будут тестировать на предмет использования в мобильных зарядных станциях и роботах.

Something is happening in Salzgitter that has never been seen before in the #VWGroup - the first plant for recycling used electric car batteries is beginning operations! ♻️ ???? — Volkswagen Group (@VWGroup) January 29, 2021

На начальном этапе завод сможет перерабатывать до 3,6 тыс. батарейных систем в год, но в будущем его мощность вырастет за счет постоянной оптимизации процесса переработки. Ожидается, что масштабы переработки увеличатся во второй половине 2020-х.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на топливе и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары.