Российское представительство компании Skoda объявило о начале продаж кроссовера Skoda Karoq в самой доступной для покупателей версии. Об этом сообщается на сайте компании.

Skoda Karoq в базовой комплектации Active с двигателем 1.6 MPI мощностью 100 лошадиных сил, механической коробкой передач и передним приводом стоит от 1,359 млн рублей. Эта же комплектация с 1,4-литровым 150-сильным мотором и "автоматом" стоит от 1,453 млн рублей. В стандартное оборудование комплектации Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также 2-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном.

"Этот популярный двигатель появился на модели KAROQ прежде всего благодаря запросам российского рынка. С надежным и проверенным мотором 1.6 MPI наш компактный кроссовер станет еще доступнее для покупателей и их семей", - заявил глава Skoda в России Ян Прохазка.

Ранее компания начала продажи кроссовера в комплектациях Ambition и Style с 1,4-литровым наддувным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Цена автомобиля в комплектации Ambition начинается с отметки 1,576 млн рублей. В этой версии кроссовер оснащен круиз-контролем с функцией ограничения скорости, ассистентом подъема в гору, задним парктроником, а также двухзонным климат-контролем и мультимедийным комплексом с 8 динамиками.

В комплектации Style, которая стоит от 1,739 млн рублей, к оборудованию добавлены платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок KESSY, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

Полноприводные версии кроссовера с 1,4-литровым мотором и коробкой DSG стоят от 1,543, 1,666 и 1,829 млн рублей за комплектацию Active, Ambition и Style соответственно.

Напомним, о планах Skoda начать выпуск этой модели в России стало известно еще в октябре 2018 года, но с площадкой компания определилась только в марте 2019 года. На том же заводе в Нижнем Новгороде уже собираются другие модели компании, включая более крупный кроссовер Kodiaq.