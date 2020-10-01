Компания "Яндекс" обнародовала результаты масштабного исследования, авторы которого оценивали стоимость владения в России автомобилями популярных марок и сравнивали этот показатель с затратами на такси и аренду машин в сервисах каршеринга.

Всего аналитики отобрали 116 моделей машин. Затем для каждой была рассчитана стоимость ежемесячного владения за первые три года после покупки. Этот показатель включает амортизацию (снижение стоимости автомобиля), траты на топливо, страховку (включая каско), техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог. Траты на ремонт, оплату парковки и штрафы, а также проценты по кредиту при расчете расходов не учитывались.

Посчитали, во сколько обходится автомобиль ежемесячно. Посмотрите, на что больше всего уходит денег: https://t.co/HL5kB3UglP— Яндекс (@yandex) September 30, 2020

"Почти у всех изученных машин самая большая статья расходов - амортизация, в среднем на нее приходится 53 % потерь. На втором месте - каско (22 %). Затраты на топливо - только на третьем (13 %, исходя из среднего для России годового пробега)", - отметили в "Яндексе", уточнив, что опирались на данные о среднем пробеге в 17,5 тыс. километров в год.

Самой дорогой машиной среди включенных в исследование стал Mercedes-Benz G-класса AMG стоимостью 17,4 млн рублей. В месяц владелец такой машины теряет около 357 тыс. рублей, включая 272 тыс. амортизации. Меньше всего теряют владельцы Lada Granta - самый популярный в России автомобиль обходится в 13 тыс. рублей в месяц.

"Структура расходов на дорогие и бюджетные машины выглядит по-разному. Чем дороже автомобиль, тем ниже доля затрат на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. Так, у владельцев десяти самых дешевых машин на топливо уходит в среднем 5400 рублей в месяц, это треть от общей суммы расходов. Владельцы десяти самых дорогих заправляются в среднем на 5800 рублей в месяц, но для них это составляет всего 4 % от всех затрат", - отметили в "Яндексе".

Затем аналитики воспользовались данными "Яндекс.Такси" и сервисов каршеринга, чтобы оценить, насколько дешевле или дороже этих альтернатив обходится владение личным автомобилем в том или ином городе.

"В Москве машины, которые стоят до миллиона рублей, получаются выгоднее и такси, и каршеринга. Владеть машиной стоимостью от двух до трех миллионов - уже дороже, чем ездить на каршеринге, если пользоваться автомобилями экономкласса, но дешевле, чем на такси по тарифу "Комфорт". Это если исходить из среднего годового пробега для России. Чем меньше общая протяженность поездок, тем более привлекательными альтернативами становятся такси и каршеринг", - говорится в исследовании.

Расходы на каршеринг в столице сравнимы с расходами на владение моделями стоимостью от 1,5-2 млн рублей, например, Toyota Corolla (31 тыс. рублей в месяц), Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq (около 35 тыс. рублей). При этом ездить на перечисленных моделях дешевле, чем вызывать такси класса "Эконом", отмечает Motor.ru. Затраты на поездки на такси класса "Комфортом" сопоставимы с тратами на автомобили стоимостью 3-4 млн рублей (Lexus RX, Audi Q5, BMW 5-Series и т.д.). В других городах России наблюдается похожая ситуация.