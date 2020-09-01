www.kia.ru Южнокорейская компания Kia начала продажи в России седана Kia K5, который собирается на заводе "Автотор" в Калининграде

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Южнокорейская компания Kia начала продажи в России седана Kia K5, который собирается на заводе "Автотор" в Калининграде. Этот автомобиль пришел на смену модели Kia Optima.

"C 1 сентября 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации стартовали продажи нового седана бизнес-класса сегмента "D" Kia K5", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского представительства компании.

Ранее стало известно, что автомобиль будет доступен в 10 различных комплектациях. Стоимость базовой версии Kia K5 (Classic) начинается от 1,49 млн рублей, а самая дорогая версия (GT Line+) стоит от 2,2 млн рублей.

"Российские версии Kia K5 будут доступны с двумя бензиновыми атмосферными рядными 4-цилиндровыми двигателями. Более доступный мотор - обновленный 2,0 MPI с распределенным впрыском развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Н*м, будет агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. Более мощный новый силовой агрегат - 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Н*м) будет предлагаться с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. Все KIA K5 для российского рынка будут иметь привод только на передние колеса", - сообщили в компании в начале августа.

Уже в базовой версии Kia K5 имеет светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, систему курсовой устойчивости (ESC), фирменную интегрированную систему активного управления шасси Kia (VSM) и ассистент старта на подъеме (НАС), а также систему предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. На автомобиль устанавливается кондиционер, удобное мультифункциональное рулевое колесо и модуль Bluetooth. Базовой мультимедийной системой является система с радио, USB- портом и шестью динамиками.