Компания "Вольво Карс" (официальный представитель Volvo на российском рынке) объявила об отзыве свыше 250 машин из-за дефекта, который может привести к перегреву двигателя.

"Отзыву подлежат 252 автомобиля Volvo S80/V40CC/V60CC/XC60/XC70, реализованных в 2014-2017 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: при заполнении системы охлаждения двигателя антифризом возможно образование воздушной пробки. Это может привести к перегреву отдельных компонентов двигателя и их повреждению", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет установлена дополнительная отводная трубка между радиатором и расширительным бачком. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.

Напомним, в мае в России отозвали почти 10 тыс. машин Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90 из-за проблем с системой экстренного тороможения. Летом прошлого года компания объявила об отзыве в России 4 473 автомобилей XC70, XC60, S80, V60CC, XC90 и V90CC. Тогда причиной отзыва стал возможный дефект впускного коллектора двигателя, который мог стать причиной локального возгорания в моторном отсеке.