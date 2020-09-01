zetta_auto / instagram.com Создатели российского электромобиля Zetta опубликовали в Instagram несколько фотографий и один видеоролик, на котором запечатлен предсерийный образец электрокара

zetta_auto / instagram.com

Создатели российского электромобиля Zetta опубликовали в Instagram несколько фотографий и один видеоролик, на котором запечатлен предсерийный образец электрокара. Также они сообщили, что автомобиль будет продаваться под названием City Modul 1.

Напомним, электрокар Zetta представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час. В мае прошлого года сообщалось, что в Тольятти идут работы по созданию производственных площадей для выпуска Zetta и оснащению их необходимым оборудованием. Предполагается, что компактный электрокар будет выпускаться в нескольких комплектациях, включая передне- и полноприводную.

В середине августа генеральный директор ООО "Zetta" Денис Щуровский сообщил, что минимальная стоимость электромобиля Zetta составит 550 тысяч рублей. При этом ранее предполагалось, что электрокар будет стоить не более 450 тыс. рублей.

"Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тыс. рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт*час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", - заявил Щуровский, отметив, что компания изначально хотела создать электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и который по своей энергоэффективности позволял бы использовать его для города в базовой версии. "Оба эти показателя были достигнуты", - заявил Щуровский.

Глава компании тогда также сообщил, что сейчас в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. "Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств. Сейчас уже вложено порядка 570 млн рублей и еще 100 млн рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется 3-4 месяца на запуск производства", - отметил он.

Ранее сообщалось, что объем производства Zetta после начала серийного выпуска может превысить 10 тыс. единиц в год. По плану половина автомобилей будет отправляться на экспорт.