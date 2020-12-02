Южнокорейская компания Hyundai 2 декабря представила новую платформу для электромобилей, получившую название E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Об этом сообщается на сайте Hyundai.

Как отметили в компании, новая платформа создана исключительно для электрокаров, что дает ей ряд преимуществ по сравнению с существующими платформами Hyundai, которые могут быть использованы как для электромобилей, так и для машин с ДВС. В частности, E-GMP позволяет создавать электрокары с более просторным салоном и увеличенным запасом хода. При этом на базе новой платформы планируется создавать самые разные электромобили, включая седаны и кроссоверы.

В характеристиках E-GMP указано, что платформа позволит обеспечить разгон с 0 до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость построенных на ее базе электромобилей составит 260 километров в час. Максимальный запас хода будущих электромобилей на платформе E-GMP составит свыше 500 километров, а зарядить батарею до 80% можно будет всего за 18 минут.

Hyundai Motor Group entwickelt neue Elektrofahrzeug-Plattform E-GMP. Die Plattform bildet die technologische Basis für die nächste Elektrofahrzeuggeneration des Konzerns. https://t.co/M1EV2KmwPO pic.twitter.com/alLa99HQ8w— Hyundai Deutschland (@Hyundai_DE) December 2, 2020

Среди преимуществ новый платформы в Hyundai также назвали повышенную устойчивость в поворотах и на высоких скоростях. Этого удалось добиться благодаря оптимальной развесовке с низким центром тяжести за счет низкого размещения аккумуляторной батареи. Сам аккумулятор в платформе защищен специальной рамой из сверхпрочной стали. Батарея может потреблять электроэнергию от сети с напряжением 400 и 800 Вольт, пишет РБК.

К 2025 году Hyundai планирует выпустить 23 модели электрокаров на новой платформе. Продажи электромобилей Hyundai к 2025 году должны составить свыше 1 млн штук по всему миру. В частности, на новой платформе будут базироваться электромобили суббренда Ioniq, первый из которых (Ioniq 5) представят в следующем году. Ожидается, что электрокары Ioniq доберутся до российского рынка. Новую платформу Hyundai также смогут использовать для своих электрокаров компании Genesis и Kia.