В России в настоящее время насчитывается 18,6 тыс. дорожных камер, которые фиксируют около 90% всех нарушений ПДД. Об этом сообщил в интервью "МВД медиа" замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин.

"В субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа, насчитывается 15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. За 9 месяцев 2020 года с их помощью выявлено почти 90% всех административных правонарушений в области дорожного движения. В отношении собственников транспортных средств наложено штрафов на сумму более 71,1 млрд рублей, из которых исполнено 80,3 % постановлений, на сумму 32,8 млрд рублей", - рассказал Кузин.

Он также сообщил, что в прошлом году использование камер позволило ликвидировать более 1,5 тыс. аварийно-опасных участков.

Кузин добавил, что внедрение комплексов фиксации нарушений привело к сокращению числа инспекторов ГИБДД на дорогах.

"На дорогах из года в год все меньше сотрудников ГИБДД. С 1 января 2018-го в подразделениях Гоавтоинспекции сокращено свыше 12 тыс. сотрудников. Решение отчасти вызвано повышением уровня развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и снижением аварийности на территории Российской Федерации", - отметил он, уточнив, что сейчас наряды ДПС в основном ориентируются на "точечную" работу на аварийно-опасных участках и трассах со сложной дорожной обстановкой.

Напомним, в начале ноября в столичном департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время в Москве начнут работать несколько дорожных камер, которые смогут распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения или непристегнутых ремнем безопасности. В презентации было указано, что новые камеры могут делать до 25 кадров в секунду и при помощи нейросетей способны распознавать на изображениях руль, руки водителя и ремень безопасности, а также факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень и запрета на использование телефона. Точные сроки запуска новой системы не назывались, но в дептрансе отмечали, что она прошла тестирование в феврале этого года - камеры фиксировали нарушения, но штрафы водителям тогда не выписывались.

Позднее начальник ГИБДД Михаил Черников направил первому замглавы МВД Александру Горовому письмо с подробностями о новых камерах. В нем Черников признал, что новые алгоритмы в теории могут по ошибке принять за телефон другой предмет в руке водителя, что приведет к необоснованному штрафу. Во избежание таких ошибок система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. При этом лица водителей на снимках будут ретушировать. В письме Черников также подтвердил, что новый программный модуль пока что установили на восемь камер, которые будут выписать штрафы за разговоры по телефону и непристегнутые ремни.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый ремень - 1 тыс. рублей.