Компания "АвтоВАЗ" объявила о рекордных продажах автомобилей Lada в ноябре этого года. Общий объем продаж превысил 38 тыс. машин, став самым большим с конца 2013 года. При этом по итогам октября компания отчиталась о рекордных продажах с октября 2014 года.

"В прошлом месяце было реализовано 38 064 автомобиля - на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года (31 217 штук), и это новый рекорд месяца (максимум за период начиная с декабря 2013, когда продажи составили 38 948 штук), на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок автомобилей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Тройка самых популярных моделей компании осталась прежней. На первом месте идет семейство Lada Granta (14 540 машин, +15,6% за год), а далее следуют Lada Vesta (11 771 машина, +35,3%) и Lada Largus (4 052 автомобиля, динамика продаж не уточняется).

"Рекордные показатели продаж автомобилей Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ Lada, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей. Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок. Несмотря на высокий спрос в осенние месяцы, мы прогнозируем что общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже результатов 2019-го, но, очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда Lada в России", - отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре составили 154 164 штуки. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с октябрем 2019 года. По итогам 10 месяцев 2020 года продажи составили 1 188 771 машину, сократившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику продаж за ноябрь АЕБ обнародует в ближайшие дни.