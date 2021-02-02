Компания Tesla объявила об отзыве в США свыше 134 тыс. электромобилей Model S и Model X из-за дефекта, который может привести к внезапному отключению сенсорного дисплея и создать угрозу аварии. Таким образом, компания согласилась выполнить требование Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США. Ведомство требовало отозвать около 158 тыс. машин, но на части из них дефект уже был устранен.

Ранее сообщалось, что дефект, связанный с работой сенсорных экранов, выявили в седанах Model S, выпущенных в период 2012-го по 2018 год, а также в кроссоверах Model X 2016-2018 годов выпуска. В NHTSA отмечали, что отключение дисплея лишит водителя контроля над работой многих систем машины, включая автопилот. Также без доступа к экрану невозможно управлять системой обогрева лобового стекла, что чревато ухудшением видимости при обледенении.

В письме компании, направленном владельцам проблемных электромобилей, говорится, что обновление прошивки позволит им сохранить доступ к управлению критически важными функциями при отключении дисплея. Для устранения проблемы на электрокарах будет бесплатно заменен проблемный модуль памяти, а владельцы машин, заменившие модули за деньги смогут рассчитывать на возмещение расходов в размере около 1,5 тыс. долларов, пишет The Verge .

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Tesla на основании решения NHTSA США отзовет в стране 9537 электромобилей Model S и Model Y для устранения различных дефектов. Эта отзывная кампания охватывала 9136 автомобилей Tesla Model X, выпущенных в 2016 году, а также 401 электрокар Model Y 2020-го года выпуска. В случае Model X отзыв был связан с тем, что декоративную обшивку крыши могли приклеить без предварительной грунтовки. Из-за этого один или оба элемента отделки могут отвалиться во время движения. Причиной отзыва нескольких сотен новых Model Y стал дефект подвески.