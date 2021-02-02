Минтранс смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра. Как пишет "Коммерсант" , решение о внесении изменений в соответствующий приказ ведомства было принято в январе.

Напомним, в России уже давно готовится реформа процедуры техосмотра. Госдума 31 марта прошлого года одобрила предложенные Минэкономразвития поправки в закон о техосмотре (ТО). Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня 2020 года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Этот закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ГИБДД.

В середине января Российский союз автостраховщиков (РСА) не исключил, что в России может возникнуть дефицит операторов техосмотра автомобилей, готовых работать по новым правилам с 1 марта.

После вступления новых правил ТО диагностическая карта станет электронным документом, а единая информационная система техосмотра ЕАИСТО МВД запретит формировать ее без усиленной электронной подписи эксперта и двух фотографий автомобиля из пункта ТО (в начале диагностики и в конце). Сейчас требования Минтранса гласят, что снимки должны сопровождаться координатами, которые должны совпадать с координатами расположения пунктов ТО с точностью до 15 метров. Однако в Минтрансе признали, что в условиях плотной застройки, а также из-за конструктивных материалов зданий происходит экранирование спутникового сигнала.

"Опытная эксплуатация ЕАИСТО выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 метров", - признали в ведомстве, уточнив, что в этом случае система не дает оформить карту. В связи с этим ведомство готовится увеличить допустимую погрешность определения местоположения. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 сентября.

"Точность координат - не единственная проблема, волнующая операторов. До сих пор, к примеру, не ясно, нужен оператору фотоаппарат именно с ГЛОНАСС, или можно использовать GPS. Есть риски, что при проверках операторов к этому будут придираться", - отметил глава гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек. Также он отметил, что до сих пор не ясно, как власти будут бороться с подделкой фотографий: на рынке уже появились предложения от мошенников по оформлению диагностических карт с поддельными снимками.