"Яндекс.Такси" купит часть активов агрегатора "Везет" за 178 млн долларов

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Сервис "Яндекс.Такси" объявил о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" за 178 млн долларов.

"Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет". Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы сервиса.

В компании уточнили, что часть средств в рамках сделки будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. После завершения сделки пользователи "Везет" смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении "Яндекс Go", а водителям будет предложено подключиться к платформе "Яндекс.Про".

Напомним, сервис "Яндекс.Такси" объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везет" летом 2019 года. В компании Mail.ru Group тогда назвали сообщение об этой сделке "преждевременным". В компании заявили, что "Яндекс.Такси" и группа "Везет" должны сперва получить письменное разрешение Mail.ru Group на выкуп активов, так как у Mail.ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы "Везет" по условиям предоставления последней в июне 2018 года конвертируемого займа. В ответ пресс-служба сервиса "Везет" сообщила, что компания не нарушила условия договора с Mail.ru о привлечении конвертируемого займа у группы из-за сделки с "Яндекс.Такси".

С момента объявления о сделке сервис "Яндекс.Такси" трижды отзывал ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о ее одобрении: в первый раз из-за изменения структуры сделки и планов по приобретению других структур "Везет", во второй раз с целью переподачи заявления и предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивала сделка, в третий - не поясняя причин. В июне 2020 года ФАС отклонила очередное ходатайство компании.

Как сообщил РБК представитель "Яндекс.Такси", компания не запрашивала нового разрешения на сделку, поскольку она "не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом". Он пояснил, что балансовая стоимость активов "Везет" находится в диапазоне, не требующем согласования покупки по российскому законодательству.

"В отличие от соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везет", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", - подчеркнули в "Яндекс.Такси".

Отвечая на вопрос, продолжит ли "Везет" оказывать услуги с использованием тех активов, которые останутся у группы, в "Яндекс.Такси" заявил, что решения о судьбе оставшихся активов компании "будут принимать ее акционеры".