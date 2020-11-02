Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав После череды отсрочек Россия перешла на электронные ПТС с 1 ноября

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

С 1 ноября все автомобили, поставляемые в Россию для продажи через дилеров, а также автомобили, произведенные в России, и транспортные средства, ввезенные в страну гражданами, получат электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) вместо бумажных документов.

Напомним, первоначально полный переход на ЭПТС в странах ЕАЭС планировался на 1 июля 2017 года, однако тогда российские автокомпании попросили перенести старт проекта, сославшись на разную степень готовности и финансовые проблемы из-за спада на авторынке РФ. В результате Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отложила переход до июля 2018 года, затем на ноябрь 2019 года, а потом еще на год. При этом в октябре 2018 года у российских водителей появилась возможность оформить электронный ПТС.

По решению коллегии ЕЭК от 13 октября, переход на ЭПТС в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении вновь отложен до 31 марта 2021 года. В России же к настоящему времени оформлено более 1,4 млн электронных паспортов на автомобили, а 1,1 млн машин с ЭПТС стоят на учете в ГИБДД.

Как пишет "Коммерсант", Федеральная таможенная служба (ФТС) больше не имеет отношения к оформлению документов и обязана уничтожить остатки бланков ПТС. Импортеры и производители должны оформлять ЭПТС самостоятельно, а гражданам же при ввозе машин нужно обращаться в испытательные лаборатории, аккредитованные для выдачи ЭПТС (сейчас их в России насчитывается 19). В такой лаборатории нужно получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и сам электронный паспорт, а затем обратиться в ФТС для уплаты таможенных пошлин, утильсбора и остальных процедур. После этого машину нужно поставить на учет в ГИБДД.

Выданные ранее бумажные ПТС продолжат действовать по-прежнему. Если в ПТС закончилось место или он был утерян, автовладелец может обратиться в ГИБДД за дубликатом. Также граждане могут оформить ЭПТС на свой автомобиль, обратившись к оператору техосмотра или в лабораторию. Стоимость этой услуги составляет 600 рублей. Отличие ЭПТС от бумажного паспорта заключается в отсутствии данных об автовладельце (если только владелец машины не пожелает их туда внести сам).

"К запуску системы все готовились давно. Бывают, конечно, локальные сбои, но большая часть автодилеров в регионах готова", - сообщил вице-президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин. В свою очередь гендиректор компании "Услугиавто" (имеет испытательную лабораторию) Юрий Пархоменко отметил, что за год система стала работать стабильнее. Однако он не исключил, что переход на ЭПТС может создать проблемы для жителей Дальнего Востока, которые активно ввозят автомобили из Японии.

"Лабораторий, аккредитованных для оформления ЭПТС, пока мало, каждый паспорт оформляется вручную. У нас эксперт оформляет максимум пять паспортов в день. На Дальнем Востоке ввозят много машин, система там просто захлебнется, будет коллапс", - считает Пархоменко.

В то же время управляющий директор АО "Электронный паспорт" (создано для перехода на ЭПТС, входит в "Ростех") Борис Ионов сообщил, что во Владивостоке уже есть девять лабораторий, и на выдачу одного ЭПТС уходит 10-15 минут, а на полное оформление документов на машину - один день. В ГИБДД также сообщили, что не ожидают каких-то проблем в связи переходом на новую систему.