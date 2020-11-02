GaudiLab / DepositPhotos В Москве появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за непристегнутый ремень и разговоры по телефону

GaudiLab / DepositPhotos

В ближайшее время в Москве начнут работать несколько дорожных камер, которые смогут распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения или непристегнутых ремнем безопасности. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры. В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения. 8 камер начнут свою работу", - говорится в сообщении.

Из приложенных к сообщению слайдов следует, что новые камеры могут делать до 25 кадров в секунду и при помощи нейросетей способны распознавать на изображениях руль, руки водителя и ремень безопасности, а также факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень и запрета на использование телефона.

После обработки снимки машин, водители которых нарушили правила, передаются в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и ГИБДД. К постановлению о штрафе будет прилагаться фотография с размытым лицом водителя, а доступ к оригиналу фото будут иметь сотрудники ГИБДД, если водитель захочет обжаловать штраф, пишет TJ. В дептрансе добавили, что все сомнения будут трактоваться в пользу водителей.

Точные сроки запуска новой системы не уточняются, но в ведомстве напомнили, что она прошла тестирование в феврале этого года - камеры фиксировали нарушения, но штрафы водителям тогда не выписывались.

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый ремень - 1 тыс. рублей.