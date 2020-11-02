В субботу, 7 ноября, все выделенные полосы в Москве начнут работать в ежедневном режиме - водителям будет запрещено выезжать на них во все дни недели. О планах московских властей принять такое решение стало известно в августе этого года, а теперь о сроках нововведения сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября", - говорится в сообщении.

В дептрансе призвали водителей быть более внимательными и напомнили, что штраф за выезд на выделенную полосу составляет 3 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что решение о переводе выделенных полос в ежедневный режим работы было принято на основании обращений общественной организации "Пробок.нет" и совета по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний.

"Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов", - считают в дептрансе.

Напомним, первая выделенная полоса появилась в Москве летом 2009 года на Волоколамском шоссе, а с тех пор "выделенки" для маршрутных транспортных средств были созданы и на других улицах. В апреле прошлого года дорожные камеры, установленные над пятью выделенными полосами в Москве, начали фиксировать выезд водителей на них ежедневно.