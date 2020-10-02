www.euroncap.com В Euro NCAP протестировали системы помощи водителю на 10 машинах

www.euroncap.com

Европейская организация Euro NCAP, занимающаяся проведением краш-тестов и оценивающая безопасность новых автомобилей, обнародовала результаты тестирования систем помощи водителю, установленных на 10 автомобилях и составила рейтинг машин по уровню работы этих систем.

Для испытаний специалисты отобрали машины Tesla Model 3, Audi Q8, BMW 3-Series, Mercedes-Benz GLE, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga и Renault Clio. Все эти автомобили оснащаются системами помощи водителю ("умный" круиз-контроль, система удержания в полосе, система экстренного торможения), которые, однако, не заменяют человека за рулем, а лишь облегчают задачу водителя в определенных условиях и могут помочь в экстренных ситуациях.

Качество работы этих систем в Euro NCAP оценивают по специальной методике, начисляя от 0 до 100 баллов за технический уровень систем помощи, уровень вовлечения водителя (электроника не должна исключать водителя из процесса управления - в Euro NCAP указывают на важность баланса между работой систем во время езды и участия водителя) и работу систем в экстренной ситуации. По итогам тестов все автомобили попадают в одну из четырех категорий по уровню работы систем помощи водителю: "Начальная", "Умеренная", "Хорошая" и "Очень хорошая".

По итогам тестов лучшими были признаны системы помощи Mercedes-Benz GLE. Оценки "Очень хорошо" также удостоились BMW 3-Series и Audi Q8, а оценку "Хорошо" поставили Ford Kuga. В группу машин, системы помощи которых заслужили оценку "Умеренно", вошли Volkswagen Passat, Tesla Model 3, Nissan Juke и Volvo V60. В данном тесте продвинутая система автопилота Tesla Model 3 сыграла против электрокара: электронику электромобиля назвали "авторитарной", отметив, что система не взаимодействует с водителем, а полностью берет управление на себя. В результате водитель может отвлечься и даже уснуть, положившись на автопилот, пишет Motor.ru. При этом по критериям уровня систем и их работы в экстренных ситуациях Model 3 получила самые высокие баллы.

В конце списка оказались Renault Clio и Peugeot 2008 - уровень систем помощи водителю на этих машинах признали начальным. При этом специалисты подчеркнули, что за рулём этих автомобилей водитель наверняка не будет отвлекаться от дороги, полностью полагаясь на ассистентов.