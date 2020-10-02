Российское представительство компании Honda объявило о начале продаж обновленного кроссовера CR-V, появление которого в России анонсировали в начале сентября.

Автомобиль, как и раньше, доступен в четырех комплектациях (Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige). Обновленный кроссовер предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил и 2,4-литровым двигателем мощностью 186 сил. Оба двигателя работают в паре с вариатором CVT, а все версии CR-V имеют полный привод.

Стоимость Honda CR-V в комплектации Elegance начинается от 2,3 млн рублей, в комплектации Lifestyle - от 2,55 млн рублей, а в комплектациях Executive и Prestige кроссовер стоит от 2,7 и от 2,94 млн рублей соответственно.

Во всех комплектациях автомобиль оснащен системой контроля усталости водителя, а автоматическая корректировка наклона фар при движении задним ходом, обогрев рулевого колеса и камера бокового обзора доступны во всех версиях, кроме базовой. В комплектации Prestige также доступен электропривод двери багажника с датчиком движения, который обеспечит доступ к багажному отделению без помощи рук.

Напомним, внешне новый CR-V отличается от предшественника передним бампером со вставками-клыками, иной решеткой радиатора и колесами другого дизайна. Также у автомобиля затемнены фонари, а на двери багажника появилась хромированная накладка.Что касается изменений в салоне, то в Honda переработали дизайн центральной консоли, сделав ее более удобной.