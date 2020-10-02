Правительство внесло в Госдуму поправки к закону "Об автодорогах и дорожной деятельности", которые предусматривают сокращение расходов на содержание и ремонт федеральных дорог. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В настоящее время федеральный бюджет покрывает затраты на содержание и ремонт федеральной сети дорог, а нормативы расходов были утверждены правительством в 2017 году. Так, капремонт 1 км дороги базовой категории обходится в 12 млн рублей, ремонт - в 4,7 млн рублей, а содержание в 806 тыс. рублей в год. Для дорог более высоких категорий применяются различные повышающие коэффициенты. Поправки гласят, что до 1 января 2024 года соблюдать эти нормативы не нужно.

"В очередном финансовом году и плановом периоде объем расходов недостаточен для обеспечения установленных законодательством расходных обязательств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, связанному с проектом бюджета на 2021-2023 годы, который предусматривает сокращение бюджетных расходов.

В пресс-службе Минфина сообщили изданию, что деньги из федерального бюджета на ремонт и содержание дорог выделяются и будут выделяться в полном объеме. За деталями в ведомстве предложили обратиться в Минтранс, но там комментарий дать не смогли.

Как именно сократится финансирование на содержание и ремонт федеральных дорог, пока не ясно. Так, в прошлом году бюджет Росавтодора по этим статьям составил 302 млрд рублей, а в 2020 году - более 325 млрд рублей. Ранее предполагалось, что в 2021, 2022 и 2023 году на ремонт и содержание дорог выделят 348,1, 362 и 378 млрд рублей соответственно. В проекте бюджета заложены расходы в 344,3 млрд рублей в 2021 году и 377 млрд рублей в 2022 и 2023 годах.

Президент ассоциации "Росасфальт" Николай Быстров уверен, что снижение затрат по сравнению с нормативами обернется ухудшением состояния дорог в России. "Мы это видим на примере региональных дорог, получающих примерно 25% от нужного финансирования. Теперь важно грамотно перераспределить имеющиеся средства, чтобы пользователи не заметили ухудшения состояния дорог", - сказал Быстров, напомнив, что сейчас Росавтодору передают около 5 тыс. километров региональных дорог, которые нуждаются в срочном ремонте. По мнению Быстрова, при сокращении финансирования этот процесс может затянуться.

Напомним, с 2019 года в России реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). В его рамках планируется отремонтировать 50% дорог в регионах и 85% в крупных городах и их окрестностях (в настоящее время эти целевые показатели пересматривают). Правительственные поправки к закону об автодорогах не касаются нацпроекта напрямую, но внесенный в Госдуму проект бюджета предусматривает сокращение финансирования нацпроекта БКАД в 2021 году на 5,9% - на реализацию проекта в следующем году предложено выделить 117,4 млрд рублей.

Напомним, в конце сентября на встрече с сенаторами президент Владимир Путин заявил, что в течение ближайших трех лет на развитие дорожной сети в России будет направлено около 6 трлн рублей. Президент уточнил, что эти деньги будут направлены на модернизацию федеральных и региональных дорог, а также автомобильных обходов городов, включая Тольятти и Краснодар.