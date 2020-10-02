MichaelVi / DepositPhotos Tesla установила новый рекорд отгрузки машин за квартал

MichaelVi / DepositPhotos

По итогам третьего квартала компания Tesla отгрузила 139,3 тыс. электромобилей, превзойдя ожидания аналитиков и побив предыдущий рекорд в 112 тыс. отгруженных машин, установленный в четвертом квартале 2019 года. При этом общий объем производства за квартал составил 145 тыс. электромобилей.

Согласно отчету компании, электромобили Model S и Model X были выпущены и отгружены в количестве 17 тыс. и 15,2 тыс. соответственно, а для электрокаров Model 3 и Model Y эти показатели составили 128 и 124,1 тыс. По итогам трех кварталов компания отгрузила в общей сложности 318,3 тыс. машин, несмотря на окончившийся небольшим скандалом простой завода во Фримонте (штат Калифорния) во втором квартале из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как напоминает The Verge, ранее в Tesla прогнозировали объем поставок в 500 тыс. электрокаров по итогам 2020 года. Таким образом, чтобы достичь этого показателя, компании потребуется установить новый рекорд по объему отгрузок в четвертом квартале.

Отчетность Tesla была опубликована через неделю после мероприятия Battery Day, на котором глава компании Илон Маск рассказал о перспективных батареях и планах выпустить недорогой электромобиль за 25 тыс. долларов. Однако из-за отдаленных сроков реализации этих планов стоимость акций Tesla заметно упала после презентации. С тех пор бумаги Tesla немного выросли в цене и сейчас стоят около 427 долларов за акцию.