Компания Skoda официально представила полностью электрический кроссовер Enyaq iV, построенный на платформе MEB концерна Volkswagen, в который входит чешский автопроизводитель.

По габаритам новый кроссовер сопоставим с моделью Skoda Kodiaq. Длина электрокара составляет 4648 миллиметров, ширина - 1877 миллиметров, высота - 1616 миллиметров, а колесная база - 2765 миллиметров. Багажник Skoda Enyaq имеет объем в 585 литров.

Базовая версия кроссовера (Enyaq 50 iV) получит 148-сильный электромотор и батарею емкостью 55 кВт*ч, которая обеспечит запас хода в 340 километров и разгон до 100 километров в час за 11,7 секунды. Также автомобиль будет доступен и в более продвинутых версиях с передним и полным приводом. Например, запас хода версии Skoda Enyaq 80 iV с электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей емкостью 82 кВт*ч составит 510 километров, а до "сотни" она будет разгоняться за 8,5 секунды, пишет Motor.ru.

Оснащение электромобиля включает мультимедийную систему с 13-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой распознавания жестов и голосовых команд, 5,3-дюймовую цифровую панель приборов, проекционный дисплей и помощник Travel Assist, который поддерживает адаптивный круиз-контроль и систему помощи при движении в пробках.

Производство Enyaq iV начнется весной 2021 года с ограниченной серии Founders Edition, которую выпустят тиражом 1825 единиц, пишет журнал "За рулем". Завод Skoda в Млада-Болеславе окажется единственным, выпускающим машины на платформе MEB за пределами Германии. Стоимость базовой версии кроссовера в Чехии составит от 40,4 тыс. евро.