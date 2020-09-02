Фонд развития промышленности (ФРП) отказал разработчикам первого российского серийного электромобиля Zetta в бюджетном кредите, из-за чего запланированный на конец этого года старт производства электрокара будет перенесен. Об этом пишет газета "Ведомости".

Zetta рассчитывала получить от ФРП кредит в размере 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, но экспертный совет фонда отказал, считая, что собственных средств компании и займа фонда недостаточно для запуска производства с нуля. "Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден", - сообщил изданию представитель ФРП.

В свою очередь гендиректор компании Zetta Денис Щуровский напомнил, что в проект создания и производства электрокара уже вложено 570 млн рублей его собственных средств. Он не исключил, что компания сможет самостоятельно профинансировать запуск производства электромобиля или получить поддержку от властей Самарской области.

Напомним, электрокар Zetta представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час. В мае прошлого года сообщалось, что в Тольятти идут работы по созданию производственных площадей для выпуска Zetta и оснащению их необходимым оборудованием. Предполагается, что компактный электрокар будет выпускаться в нескольких комплектациях, включая передне- и полноприводную. Накануне в Сети появилось видео с предсерийным образцом Zetta.

В середине августа Денис Щуровский сообщил, что минимальная стоимость электромобиля Zetta составит 550 тысяч рублей. При этом ранее предполагалось, что электрокар будет стоить не более 450 тыс. рублей. "Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тыс. рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт*час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", - заявил Щуровский.

Глава компании тогда также сообщил, что сейчас в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. "Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств. Сейчас уже вложено порядка 570 млн рублей и еще 100 млн рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется 3-4 месяца на запуск производства", - отметил он.