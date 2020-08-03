Столичное ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) объявило два тендера на общую сумму 4,3 млн рублей на оказание услуг по "оценке стоимости" и "экспертизе технического состояния" бесхозных транспортных средств.

Как поясняет "Коммерсант", речь идет о 5 тыс. автомобилей, эвакуированных за нарушения ПДД на штрафстоянки, владельцев которых найти не получается более трех месяцев. По действующим правилам в таких случаях АМПП направляет собственнику автомобиля заказное письмо с требованием забрать машину и оплатить стоимость ее хранения. Если хозяин автомобиля не сделает этого в течение трех месяцев со дня отправки письма, суд признает автомобиль бесхозным и разрешает АМПП распоряжаться дальнейшей судьбой транспортного средства.

На начало 2018 года парк брошенных машин составлял около 4 тыс. штук, а на утилизацию за последние несколько лет в АМПП отправили 306 машин (это обошлось столичным властям в 2,8 млн рублей). В основном решения об утилизации принимались в отношении старых отечественных автомобилей. С аукциона же в АММП продали всего два автомобиля (Hyundai Solaris и Nissan Tiida), выручив за них 428 тыс. рублей.

"Решение об утилизации принимается только на основании экспертизы о техническом состоянии транспортного средства, которое признается непригодной для эксплуатации", - заявили в АМПП, отметив, что этого требуют правила, "регламентирующие списание и реализацию движимого имущества, принадлежащего городу Москве". Ранее в АМПП уже нанимали экспертов, готовые готовили такие заключения. На их основании определяется начальная цена машин для продажи на аукционе. Оценивание основывается на методике Центробанка для страховщиков, позволяющей определять размер расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденных транспортных средств.

По словам юриста движения "Свобода выбора" Сергея Радько, зачастую в АМПП ждут появления владельцев брошенных на штрафстоянках машин несколько лет, но затем ГКУ предъявляет им иски о признании транспортного средства бесхозным и компенсации расходов на хранение. Так, в одном из случаев с владельца машины ВАЗ-2107 потребовали 1,5 млн рублей. Затем сумма иска была снижена до 1 млн рублей, но суд принял решение взыскать с автовладельца всего 50 тыс. рублей.

Законность действий АМПП Радько считает сомнительной. "Факт нахождения автомобиля на спецстоянке длительное время напрямую не свидетельствует, что собственник его бросил или оставил с целью отказа от права собственности, так как это невозможно точно установить и тем более доказать", - заявил юрист. Например, собственник, по словам Радько, может быть в длительном отъезде. Кроме того, эксперт отметил, что суды взыскивают день с владельцев машин, но в КоАП указано, что эти расходы должно нести лицо, совершившее правонарушение.