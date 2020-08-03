Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин За полгода россияне потратили на покупку новых машин почти 1 трлн рублей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

С января по июнь 2020 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 997,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,12 трлн рублей) этот показатель упал на 16,4%. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Лидером среди производителей по тратам на новые машины стала компания Toyota: на автомобили этой марки покупатели потратили 110,7 млрд рублей (-7,1%). Почти столько же (110,6 млрд) потратили на автомобили Kia (-25,5%). Далее в этом рейтинге идут компании "АвтоВАЗ" (87,6 млрд рублей, -19,8%), Mercedes (), BMW (84,8 млрд рублей, -2,2%), Hyundai (83,6 млрд рублей, -22,1%), Volkswagen (61,2 млрд рублей, -20,4%), Skoda (52,5 млрд рублей, -8,3%), Renault (51,3 млрд рублей, -12,1%) и Nissan (44,6 млрд рублей, -15%).

Главной причиной падения продаж в денежном выражении стал весенний обвал рынка, вызванный пандемией коронавируса. При этом продажи автомобилей бюджетных марок упали существенно сильнее продаж премиальных машин.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 122 622 штуки. Этот показатель вырос примерно вдвое относительно мая, но по сравнению с июнем 2019 года продажи упали на 14,6%. По итогам первой половины 2020 года продажи машин в России составили 635 959 машин, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии", - отмечал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.