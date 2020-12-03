Moscow-Live / Вячеслав Акишин СМИ узнали места расположения московских камер, которые будут штрафовать за использование телефона и непристегнутые ремни

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать автомобили, водители которых используют телефон или ездят, не пристегнувшись ремнем безопасности. Ранее сообщалось, что пока в столице распознавать такие нарушения и выписывать штрафы за них будут всего восемь камер, а теперь СМИ узнали, где именно установлены такие комплексы.

По данным источников РБК, близких к ГИБДД, и источников в департаменте транспорта Москвы, такие камеры установлены на ТТК (Внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5), Садовом кольце (внутренняя сторона, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.), Северо-Восточной хорде (д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца и напротив дома 23 по Окружному проезду), Мичуринском проспекте (в районе д. 80), Звенигородском шоссе (у д. 9 по 3-му Силикатному проезду), Проектируемом проезде 7031 (ООТ "Летово", Сосенское поселение) и на проспекте Вернадского (д. 7 по направлению в центр).

Напомним, в начале ноября в столичном департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время в Москве начнут работать несколько дорожных камер, которые смогут распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения или непристегнутых ремнем безопасности. В презентации было указано, что новые камеры могут делать до 25 кадров в секунду и при помощи нейросетей способны распознавать на изображениях руль, руки водителя и ремень безопасности, а также факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень и запрета на использование телефона. Точные сроки запуска новой системы не назывались, но в дептрансе отмечали, что она прошла тестирование в феврале этого года - камеры фиксировали нарушения, но штрафы водителям тогда не выписывались.

Позднее начальник ГИБДД Михаил Черников направил первому замглавы МВД Александру Горовому письмо с подробностями о новых камерах. В нем Черников признал, что новые алгоритмы в теории могут по ошибке принять за телефон другой предмет в руке водителя, что приведет к необоснованному штрафу. Во избежание таких ошибок система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. При этом лица водителей на снимках будут ретушировать. В письме Черников также подтвердил, что новый программный модуль пока что установили на восемь камер, которые будут выписать штрафы за разговоры по телефону и непристегнутые ремни.

Руководитель компании "Астралаб", выпускающей камеры, Сергей Ласкин усомнился в способностях новой системы и предположил, что основная работа по выявлению нарушителей ляжет на плечи операторов.

"Система научится качественно распознавать ремни и телефоны не раньше, чем через пару лет. Пока они видят очень мало. Бывает темно, бывает темная одежда, человек может протянуть руку и погрозить кулаком, может жестикулировать. Поэтому все это пока разговоры на грани фантастики. Я думаю, что все изображения автомобилей подряд просто будут сыпаться через систему "Поток, операторы будут отсматривать их вручную, находить непристегнутых или говорящих людей вручную и формировать постановления. Конечно, в таких случаях процент ошибок будет низким, ведь штрафы будут выписывать только при 100% уверенности. Но если автоматизировать этот процесс, ситуация будет совсем иной", - считает Ласкин.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый ремень - 1 тыс. рублей.