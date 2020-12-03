Жители Дальнего Востока смогут еще год оформлять ввезенные из-за рубежа автомобили без установки модуля системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Как сообщается на сайте кабмина, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства", - говорится в сообщении.

Напомним, технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", вступивший в силу в 2017 году, обязывает устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию автомобили. В случае аварии модуль автоматически передает информацию о происшествии в экстренные службы, что позволяет пострадавшим в ДТП быстрее получить первую помощь.

В Приморье это требование обернулось ростом стоимости ввозимых из Японии подержанных машин. При этом владельцы машин отмечали, что оборудование, которое они вынуждены устанавливать, несовместимо с начинкой автомобилей.

Из-за жалоб автовладельцев в ноябре 2018 года правительство ввело мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей ДФО сроком на один год. В конце 2019 года занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев продлил мораторий еще на год (нынешнее продление стало вторым по счету).

"Срок действия этого распоряжения 1 год с момента подписания. Просил бы меня держать в курсе и информировать, что мы все-таки собираемся делать. Потому что бесконечно это продлевать, наверное, неправильно, надо принимать какие-то меры для решения той задачи, которую мы с вами обсуждали, когда находились во Владивостоке", - заявил тогда Медведев. По всей видимости, за прошедший год вариантов решения этой задачи так и не нашлось.