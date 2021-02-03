Компания Amazon начала тестирование полностью электрических фургонов для доставки товаров заказчикам в Лос-Анджелесе, а до конца этого года тестирование таких фургонов будет запущено еще в 15 крупных городах США, пишет The Verge .

Речь идет о фургонах, разработанных для Amazon стартапом Rivian, презентация которых состоялась в прошлом году. Тогда отмечалось, что фургон получил продвинутую систему помощи водителю и камеры по периметру, которые обеспечат полный обзор. В салоне электрокара установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая поддерживает голосового ассистента Alexa, созданного в Amazon. На презентации также говорили, что водительская дверь фургона будет усилена для дополнительной защиты, а в грузовом отделении с доступом из кабины будут установлены трехуровневые стеллажи для посылок.

В небольшом видеоролике сообщается, что разработка фургонов заняла год с небольшим. В Amazon назвали свою программу электрификации автопарка одной из самых быстрых в мире и подчеркнули, что гордятся этим достижением.

В компании рассчитывают, что к 2022 году парк таких фургонов составит 10 тыс. штук, а к 2030 году вырастет до 100 тыс. электрических фургонов. Переход на электромобили должен помочь Amazon выполнить план по обнулению выбросов углекислого газа к 2040 году.