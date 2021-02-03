Apple переманила известного инженера Porsche для работы над первым электрокаром компании

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Компания Apple наняла бывшего инженера Porsche Манфреда Харрера. По всей видимости, на новом месте он примет участие в создании первого электрокара Apple.

На прежнем месте работы 48-летний Харрер, покинувший Porsche в конце 2020 года, возглавлял подразделение, занимавшееся разработкой шасси, а также курировал разработку автомобилей серии Cayenne. Он проработал в компании более десяти лет и считался одним из лучших инженеров владеющего Porsche концерна Volkswagen, пишет 3DNews .

Apple, по слухам, уже несколько лет разрабатывает собственный электромобиль. В конце декабря прошлого года сообщалось , что Apple возобновила активную работу над этим проектом после паузы, а первый электрокар компании может быть выпущен к 2024 году. Затем СМИ сообщили, что Apple разрабатывает электромобиль в сотрудничестве с южнокорейской компанией Hyundai. Поначалу в Hyundai подтвердили эту информацию, но затем компания опровергла слухи, заявив, что получает много запросов на сотрудничество в этой сфере, но все обсуждения находятся на ранней стадии.

На днях аналитик TF Securities Минг-чи Куо, известный своими довольно точными прогнозами о будущих устройствах Apple, подготовил записку, в которой говорится, что первый электромобиль Apple будет базироваться на разработанной Hyundai платформе E-GMP, а на рынок автомобиль выйдет в 2025 году. По мнению Куо, Apple будет выпускать первый электромобиль в сотрудничестве с Hyundai, но затем компания из Купертино, вероятно, начнет сотрудничать с другими автопроизводителями, включая концерны GM и PSA.

Apple и ранее нанимала работников из автомобильной индустрии, напоминает Motor.ru . Так, в 2019 году в компанию перешел бывший вице-президент Tesla по инжинирингу Стив МакМанус, который в разное время успел поработать над Aston Martin Lagonda, а также над автомобилями брендов Jaguar Land Rover и Bentley.

Напомним, платформа для электрокаров E-GMP была анонсирована в прошлом году. В Hyundai рассказывали, что платформа позволяет создавать электрокары с более просторным салоном и увеличенным запасом хода. При этом на базе новой платформы планируется создавать самые разные электромобили, включая седаны и кроссоверы.

В характеристиках E-GMP указано, что платформа позволит обеспечить разгон с 0 до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость построенных на ее базе электромобилей составит 260 километров в час. Максимальный запас хода будущих электромобилей на платформе E-GMP составит свыше 500 километров, а зарядить батарею до 80% можно будет всего за 18 минут.