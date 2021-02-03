Apple переманила известного инженера Porsche для работы над первым электрокаром компании
Pixabay.com
Apple переманила известного инженера Porsche для работы над первым электрокаром компании
 
 
 
Apple переманила известного инженера Porsche для работы над первым электрокаром компании
Pixabay.com

Компания Apple наняла бывшего инженера Porsche Манфреда Харрера. По всей видимости, на новом месте он примет участие в создании первого электрокара Apple.

На прежнем месте работы 48-летний Харрер, покинувший Porsche в конце 2020 года, возглавлял подразделение, занимавшееся разработкой шасси, а также курировал разработку автомобилей серии Cayenne. Он проработал в компании более десяти лет и считался одним из лучших инженеров владеющего Porsche концерна Volkswagen, пишет 3DNews.

Apple, по слухам, уже несколько лет разрабатывает собственный электромобиль. В конце декабря прошлого года сообщалось, что Apple возобновила активную работу над этим проектом после паузы, а первый электрокар компании может быть выпущен к 2024 году. Затем СМИ сообщили, что Apple разрабатывает электромобиль в сотрудничестве с южнокорейской компанией Hyundai. Поначалу в Hyundai подтвердили эту информацию, но затем компания опровергла слухи, заявив, что получает много запросов на сотрудничество в этой сфере, но все обсуждения находятся на ранней стадии.

На днях аналитик TF Securities Минг-чи Куо, известный своими довольно точными прогнозами о будущих устройствах Apple, подготовил записку, в которой говорится, что первый электромобиль Apple будет базироваться на разработанной Hyundai платформе E-GMP, а на рынок автомобиль выйдет в 2025 году. По мнению Куо, Apple будет выпускать первый электромобиль в сотрудничестве с Hyundai, но затем компания из Купертино, вероятно, начнет сотрудничать с другими автопроизводителями, включая концерны GM и PSA.

Apple и ранее нанимала работников из автомобильной индустрии, напоминает Motor.ru. Так, в 2019 году в компанию перешел бывший вице-президент Tesla по инжинирингу Стив МакМанус, который в разное время успел поработать над Aston Martin Lagonda, а также над автомобилями брендов Jaguar Land Rover и Bentley.

Напомним, платформа для электрокаров E-GMP была анонсирована в прошлом году. В Hyundai рассказывали, что платформа позволяет создавать электрокары с более просторным салоном и увеличенным запасом хода. При этом на базе новой платформы планируется создавать самые разные электромобили, включая седаны и кроссоверы.

В характеристиках E-GMP указано, что платформа позволит обеспечить разгон с 0 до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость построенных на ее базе электромобилей составит 260 километров в час. Максимальный запас хода будущих электромобилей на платформе E-GMP составит свыше 500 километров, а зарядить батарею до 80% можно будет всего за 18 минут.