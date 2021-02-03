Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Речь идет о сделке, анонсированной 2 февраля. "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет". Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов", - говорилось в сообщении "Яндекс.Такси". Сумма сделки составит 178 млн долларов (более 13,5 млрд рублей по курсу на 3 февраля).

Напомним, сервис "Яндекс.Такси" объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везет" летом 2019 года. В компании Mail.ru Group тогда назвали сообщение об этой сделке "преждевременным". В компании заявили, что "Яндекс.Такси" и группа "Везет" должны сперва получить письменное разрешение Mail.ru Group на выкуп активов, так как у Mail.ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы "Везет" по условиям предоставления последней в июне 2018 года конвертируемого займа. В ответ пресс-служба сервиса "Везет" сообщила, что компания не нарушила условия договора с Mail.ru о привлечении конвертируемого займа у группы из-за сделки с "Яндекс.Такси".

С момента объявления о сделке сервис "Яндекс.Такси" трижды отзывал ходатайства в ФАС о ее одобрении: в первый раз из-за изменения структуры сделки и планов по приобретению других структур "Везет", во второй раз с целью переподачи заявления и предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивала сделка, в третий - не поясняя причин. В июне 2020 года ФАС отклонила очередное ходатайство компании.

Комментируя детали новой сделки в "Яндекс.Такси" сообщили, что компания не запрашивала нового разрешения ФАС, поскольку сделка в нынешнем виде "не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом".

"В отличие от соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везет", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", - подчеркнули в "Яндекс.Такси".

В ФАС напомнили, что по закону "О защите конкуренции" разрешение ведомства на сделку требуется в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает 7 млрд рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 млрд рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает 400 млн рублей.