Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на проект закона об отмене некоторых штрафов для водителей за выезд на полосы для общественного транспорта.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они предложили разрешить езду по выделенным полосам с 23 до 6 часов, а также выезд на такие полосы при объезде препятствия. Сейчас ПДД гласят, что по выделенным полосам помимо регулярного общественного транспорта могут ездить школьные автобусы, такси, а также небольшие восьмиместные автобусы (только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). Штраф за выезд на выделенную полосу составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 3 тыс. рублей, напоминает "Коммерсант" .

В правительстве инициативу депутатов не поддержали. В проекте отзыва говорится, что региональные власти могут самостоятельно решать, кто и как может ездить по выделенным полосам. Также в кабмине отметили, что авторы законопроекта не привели "статистических и иных сведений", из которых следует, что действующие штрафы "избыточны" либо проблема, о которой говорят депутаты, достаточно распространена.

"По выделенным полосам должны ездить профессиональные водители, которые перевозят пассажиров. В Москве есть ночные маршруты городского транспорта, 12 из них ходят по "выделенкам". Ночью дороги в Москве свободны, и личные автомобили могут передвигаться по основным полосам без проблем. Если проходят ремонтные работы или случилась авария на основных полосах, для объезда препятствия водитель может выехать на полосу для общественного транспорта, камера зафиксирует помеху на основном ходу, и штраф не будет выписан", - заявили в департаменте транспорта Москвы.