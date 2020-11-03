Wikipedia Пэдди МакГиннесс

Wikipedia

Ведущий программы Top Gear Пэдди МакГиннесс установил новый мировой рекорд скорости для фургонов с мороженым. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Как пишет РБК, рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Йоркшире. Фургон, получивший имя "Мистер Ниппи", за рулем которого находился МакГиннесс, представляет собой фургон Bedford CF 1979, установленный на шасси внедорожника Land Rover. Вместо ДВС он оснащен электрической силовой установкой Tesla.

На этом фургоне телеведущий смог разогнаться до 128,82 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал Эдду Чайну, который смог разогнаться на фургоне с мороженым до 118,94 км/ч.

He's only gone and done it. At the helm of Mr Nippy - @PaddyMcGuinness hit 80.043mph at Elvington Airfield; achieving a new @GWR Guinness World Records title for "Fastest Electric Ice Cream Van". Now, who fancies a 99?



Watch the full film now → https://t.co/fq6UTtb5bK See less pic.twitter.com/TouNBR3VI8— Top Gear (@BBC_TopGear) November 1, 2020

Напомним, в октябре американская компания SSC North America сообщила, что созданный ее инженерами гиперкар Tuatara, за рулем которого находился гонщик Оливер Уэбб, установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей, побив достижение гиперкара Koenigsegg Agera RS трехлетней давности.

10 октября Уэбб на 11-километровом отрезке автострады State Route 160 возле городка Пахрамп (штат Невада) смог разогнать SSC Tuatara сперва до 484,5 км/ч, а затем - до почти 533 км/ч. Рекордной признали среднюю скорость двух заездов - 508,7 км/ч.