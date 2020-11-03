Компания "АвтоВАЗ" объявила о рекордных за последние несколько лет продажах автомобилей Lada в октябре этого года.

"В октябре было продано 37 030 автомобилей, включая Lada Niva, что больше на 22,5%, чем было реализовано в октябре 2019 года и абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц (за период начиная с октября 2014 года, когда было продано 37 788 [машин])", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Тройка самых популярных моделей компании осталась прежней. На первом месте идет семейство Lada Granta (12 756 машин, +8,9% за год), а далее следуют Lada Vesta (11 853 машины, +42,9%) и Lada Largus (4 779 автомобилей, +2%).

"По результатам октября мы с удовлетворением отмечаем положительную динамику роста продаж и спроса на автомобили. Безусловно, это стало возможным благодаря продолжению действия государственных и собственных программ Lada. Мы также постоянно работаем над повышением привлекательности наших моделей, обновляя продуктовое предложения от Lada. Так, в октябре мы представили Vesta Cross седан и SW в новой специальной серии [BLACK], что крайне позитивно отразилось на продажах этого семейства. В конце месяца, вслед за моделями Vesta, стартовали продажи XRAY Cross и 4х4 в исполнении [BLACK]", - прокомментировал итоги продаж в октябре, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре составили 154 409 штук. Этот показатель вырос на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи составили 1 094 805 машин, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику продаж за октябрь АЕБ обнародует в ближайшие дни.

В начале октября сообщалось, что компания "АвтоВАЗ" намерена ввести четырехдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативными прогнозами продаж на российском авторынке.