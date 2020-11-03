datsun.ru Производство автомобилей Datsun в России прекратится 18 декабря

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Производство автомобилей под брендом Datsun (принадлежит Nissan) на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти планируют прекратить 18 декабря. Сообщение об этом появилось в группе AvtoVAZ News в соцсети "ВКонтакте".

"18.12.2020 года будет собран последний автомобиль данной марки. Сейчас суточная программа производства не превышает 20-24 штук", - говорится в сообщении.

"Ранее мы говорили, что в рамках политики, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под маркой Datsun на заводе АО "АВТОВАЗ" в Тольятти в декабре 2020 года. Мы подтверждаем, что планы остаются в силе. Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тыс. владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений", - сообщили журналу "За рулем" в пресс-службе Nissan, не подтвердив и не опровергнув точную дату завершения производства.

Напомним, о планах Nissan прекратить выпуск и продажу автомобилей под брендом Datsun в России стало известно в мае. Тогда же сообщалось, что их производство на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти завершится в декабре этого года. Взамен в Nissan планируют вывести на рынок новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников.

Продажи Datsun в России стартовали осенью 2014 года. Покупателям были доступны седан on-DO и хетчбэк mi-DO, которые "АвтоВАЗ" выпускал сперва на платформе Lada Kalinа, а затем на платформе Lada Granta. Большой популярности эти автомобили не завоевали: рекорд продаж (32 тыс. штук) был установлен в 2015 году, а в 2019 году в России продали 22,4 тыс. машин Datsun. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в третьем квартале 2020 года в России продали 12,1 тыс. автомобилей Datsun.

В 1981 году Nissan "убила" бренд Datsun ради продвижения собственной марки. В 2012 году компания приняла решение о возрождении бренда на развивающихся рынках, включая Индию, Непал, Малайзию, Казахстан, Белоруссию и Россию.

В августе компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" объявила об отзыве в России свыше 90 тыс. автомобилей Datsun из-за дефекта подушек безопасности.