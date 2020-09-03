Минэкономразвития направило в правительство проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги красивые автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России. По сравнению с предыдущей редакцией в документах появились некоторые изменения.

Из документов следует, что такие номера нельзя будет получить случайно. С 1 января 2022 года купить номер можно будет через портал госуслуг. Так, дороже всего обойдется номер с сочетанием одной буквы и цифры (например, А111АА): за него придется заплатить от 600 тыс. рублей. Минимум 450 тыс. рублей будет стоить номер с цифрами от 100 до 900 и одинаковыми буквами, (например, В900ВВ). От 300 тыс. рублей обойдется номер с цифрами 001-009 и одинаковыми буквами (например, Т001ТТ), в 150 тыс. рублей - номер с комбинацией 010-090 и одинаковыми буквами (например, А050АА). Номера без трех повторяющихся букв будут стоить дешевле на 50-150 тыс. рублей в зависимости от комбинации цифр. Свои тарифы будут у мотономеров: одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т.д. (например, 0004ММ) будут стоить 200 тыс. рублей, пишет "Коммерсант".

Региональные власти получат возможность применить к базовым ставкам пошлин повышающий коэффициент - увеличить стоимость номеров можно будет в 10 раз, до 6 млн рублей за самый дорогой автономер и до 2 млн рублей за мотономер. Торги будут идти месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях.

Отметим, что сейчас уже существует система коммерческих онлайн-аукционов по торговле номерами: на них красивые номера продаются вместе с машиной, а после торгов покупатель перевешивают на свою машину, возвращая купленный автомобиль продавцу. Так, за 18 млн рублей на таком аукционе можно купить номер У999УУ99, а за 5 млн рублей продается номер А444АА77. По новым правилам, покупая машину с красивым номером, новый собственник также должен будет заплатить государству его аукционную цену.

Глава союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева указала на недоработки реформы. По ее словам, некоторые сочетания букв и знаков стоят больше 6 млн рублей, и регионы могли бы заработать больше. Кроме того, она отметила, что люди готовы также платить и за одинаково читающиеся слева направо и справа налево сочетания цифр (515, 828 и т.д.), но это не учтено в документах. Также авторы реформы забыли о популярных буквенных сочетаниях, для которых тоже можно было прописать отдельные тарифы.

"Весь проект очень сложен с технической точки зрения: нужно будет подготовить информационные системы, сервисы и т. д. Документы для проведения аукционов готовились больше десяти лет, есть вероятность, что и к 2022 году ничего не заработает, а сроки будут сдвинуты", - подытожила Шерстнева.