Гендиректор и президент компании Ford Джим Хакетт покинет свои посты в октябре этого года, а его место на обеих позициях займет операционный директор компании Джим Фарли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонс компании.

Хакетт занимает пост гендиректора Ford с мая 2017 года. С момента его назначения на эту должность в автомобильной индустрии произошли заметные изменения: электрокары начали постепенно теснить машины с ДВС, а среди производителей электромобилей больше всего преуспела компания Tesla. Теперь разработкой машин на электротяге занимаются многие автомобильные компании, включая Ford. Так, в конце прошлого года Ford представила электрический купе-кроссовер Mustang Mach-E.

Вероятно, под руководством Фарли Ford продолжит развивать производство электромобилей и разрабатывать новые технологии. Фарли работает в компании с 2007 года, а в прошлом году его назначили главой команды по развитию технологий и новых направлений в бизнесе.

В Ford уточнили, что Хакетт останется в Ford в роли "специального советника" до конца марта 2021 года, а в ближайшее время займется передачей дел Фарли. Последний также войдет в совет директоров компании, передает "Интерфакс".

Напомним, в конце июля стало известно, что бывший гендиректор компании Renault Тьерри Боллоре с 10 сентября займет аналогичный пост в концерне Jaguar Land Rover.

В октябре прошлого года совет директоров Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту гендиректора компании. О причинах отставки Боллоре официально не сообщалось, но, по данным СМИ совет директоров компании не устроили плохие финансовые показатели Renault под руководством Боллоре: по итогам первой половины 2019 года прибыль компании сократилась вдвое. Также топ-менеджера подвергли критике за его методы управления. Сам Боллоре заявил, что считает свою отставку неожиданной и не видит своей вины.