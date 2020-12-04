Продажи новых машин в России в ноябре выросли почти на 6%

dmitrimaruta / DepositPhotos Продажи новых машин в России в ноябре выросли почти на 6%

dmitrimaruta / DepositPhotos

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре составили 157 580 штук. Этот показатель вырос на 5,9% по сравнению с ноябрем 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 11 месяцев 2020 года продажи составили 1 346 351 машину, сократившись на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9% -немного меньше, чем в октябре. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Учитывая текущее падение продаж на 10,3% в годовом выражении и предстоящий месяц активных продаж, прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ в размере 1,522 млн легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года выглядит вполне реалистично", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке в ноябре сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 38 064 автомобиля Lada, увеличившись на 22%. Далее идут компании Kia (21 012 машин +7%), Hyundai (17 446 машин, +7%), Renault (13 852 машины, +8%), Volkswagen (10 208 машин, +11%), Skoda (9666 машин, +7%), Toyota (8199 машин, -7%), ГАЗ (5 540 коммерческих машин, -12%) и Nissan (4924 машины, -4%).

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам ноября вошли Lada Granta (14 540 машин), Lada Vesta (11 771 машина), Kia Rio (9938 машин), Hyundai Creta (7692 машины) и Volkswagen Polo (5809 машин). В таком же порядке эти модели составляют топ-5 продаж и по итогам 11 месяцев 2020 года.