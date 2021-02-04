Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2021 года составили 95 213 штук. Этот показатель снизился на 4,2% по сравнению с январем 2020 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровеньпрошлого года", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 21 857 автомобилей Lada, не изменившись за год, по-прежнему занимает самую большую долю российского рынка. Далее идут компании Kia (15 051 машина +1%), Hyundai (10 949 машин, -4%), Renault (8534 машины, +3%), Skoda (6036 машин, +2%), Volkswagen (5653 машинs, -10%), Toyota (5333 машины, -17%), Nissan (3272 машины, -34%) и Mazda (2153 машины, +13%).

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам января вошли Kia Rio (7763 машины), Lada Granta (7720 машин), Lada Vesta (6347 машин), Hyundai Creta (5701 машина) и Hyundai Solaris (3481 машина).

Напомним, по данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%). В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.