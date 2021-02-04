В базе Министерства промышленности Китая обнаружились изображения и характеристики большого электрического кроссовера Volkswagen ID.6, который пока что не был представлен официально. На снимки обратили внимание на портале Reddit.
Из материалов следует, что ID.6 был создан на базе представленного в 2019 году концепта ID.Roomzz, а по габаритам (4876х1848х1680 мм) новый электромобиль сопоставим с кроссовером Volkswagen Touareg. Сообщается также, что в Китае будет выпускаться версия ID.6 с одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей емкостью 70 кВт*ч, которая обеспечит запас хода до 450 километров.
1/3 CONFIRMED: Volkswagen's third dedicated electric vehicle will carry the name ID.6. Exposed in registry filings with the Chinese government, the 7-seat SUV builds on the look of German car maker's Roomzz ...— Greg Kable (@GregKable) February 4, 2021
@VWGroup @VWGroup_DE @VWnews @VWIDForum @Herbert_Diess pic.twitter.com/zamNB61ymW
Судя по фотографиям, серийная модель кроссовера получила ряд отличий от концепта Roomzz. Так, модель ID.6 получила стандартные, а не сдвижные двери, иной дизайн передней части и другую переднюю оптику. Салон кроссовера рассчитан на семь человек, пишет Motor.ru.
Ожидается, что премьера Volkswagen ID.6 состоится весной этого года. Затем электрокар выйдет на китайский рынок, а позднее появится в продаже в США и Европе.
Напомним, с прошлого года Volkswagen успешно продает компактный электрический хетчбэк ID.3, а в сентябре 2020 компания представила электрический кроссовер ID.4. Длина ID.4 составляет 4584 мм, ширина - 1852 мм, а высота - 1636 мм. Этот кроссовер будет доступен в заднеприводной версии с одним электромотором, а позднее на рынок выйдут и полноприводные модификации с моторами на каждой оси.