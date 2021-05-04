Стартап бывшего главы Yota разработает электротакси совместно с Uber

ARRIVAL / twitter.com

Британский разработчик электрокаров Arrival, основанный экс-главой компании Yota Group и бывшим замглавы Минкомсвязи России Денисом Свердловым, анонсировал совместный с сервисом Uber проект по созданию электромобиля для сервисов такси и каршеринга. Об этом сообщается на сайте Arrival.

В компании уточнили, что производство будущего электромобиля планируется начать в 2023 году, а цель проекта заключается в создании доступного транспортного средства, которым смогут пользоваться водители по всему миру. В Arrival подчеркнули, что автомобиль не будет предназначаться только для сервиса Uber. Компания также показала несколько предварительных рендеров интерьера перспективного электрокара, уточнив, что дизайн этой модели будет утвержден к концу этого года, а в работе над ним примут участие водители, пишет The Verge .

Arrival ???? Uber



The Arrival Car addresses the global need to shift ride-hailing and car sharing services over to electric to reduce emissions and improve air quality in cities.



READ MORE: https://t.co/5eAAvWLHU7 pic.twitter.com/248FjATClw — ARRIVAL (@arrival) May 4, 2021

Arrival and Uber are working on an electric ride-hailing car https://t.co/xvHGwzPToz pic.twitter.com/CbTfd7bYWO — Jahangeer ????☕️ Digital Marketer (@JahangeerDM) May 4, 2021

В Arrival обещают, что электрокар получит максимально удобное водительское сиденье, которое позволит комфортно проводить за рулем по несколько часов. Место переднего пассажира будет иметь увеличенное пространство для ног, а при необходимости кресло можно будет сложить. В целом компания намерена воплотить привычный для автомобиля дизайн, улучшив его за счет множества мелких изменений. Также компания рассчитывает снизить стоимость автомобиля по сравнению с современными электрокарами, которые обходятся дороже машин с ДВС и гибридов.

Как напоминает РБК , в Uber планируют полностью откажутся от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Лондоне к 205 году. На эти цели компания потратит более 135 млн фунтов стерлингов. К 2030 году на электромобили должны пересесть все водители Uber в Европе и США.

Компания Arrival была основана в 2015 году. В марте этого года стартап вышел на биржу через процедуру слияния со специальной компанией (SPAC) из США CIIG Merger Corp. В ходе торгов, начавшихся с отметки в 22 доллара за акцию, к закрытию сессии цена поднялась до 22,8 доллара, а капитализация Arrival достигла 13,6 млрд долларов (в 2,5 раза больше оценки компании на момент слияния с CIIG Merger Corp в ноябре 2020 года). После успешного IPO состояние Дениса Свердлова оценили в 9,8 млрд долларов. Размещение Arrival стало крупнейшим в истории листингом компаний из Великобритании, пишет "Код Дурова" .

Ранее компания Свердлова представила городской электробус и коммерческий фургон, а в начале прошлого года стартап получил 100 млн евро от корейского автоконцерна Hyundai/KIA.