Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство "согласованную позицию" по вопросу снижения в городах нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Такое поручение содержится среди прочих в протоколе апрельского заседания комиссии, пишет "Коммерсант" .

Напомним, власти уже обсуждали идею снижения нештрафуемого порога превышения разрешенной скорости до 10 километров в час. Так, в середине декабря 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД. Речь среди прочего шла и о возвращении штрафа за превышение скоростного лимита на 10 километров в час. В конце декабря 2018 года тогдашний глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил , что ведомство поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости. В середине февраля 2019 года стало известно , что предложения от ведомств поступили на рассмотрение в МВД и правительство. В материалах МВД говорилось, что поправки к КоАП о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10-40 километров в час уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году.

В июне 2019 года комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять нештрафуемый порог превышения скорости в 20 километров в час. Депутаты посоветовали правительству сперва провести "ревизию улично-дорожной сети", а Генпрокуратуре и Счетной палате предложили проверить действующие региональные системы фотовидеофиксации, созданные в том числе с участием частного капитала. В начале декабря прошлого года против снижения нештрафуемого порога выступил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. После смены кабмина в 2020 году эта тема публично не обсуждалась.

По данным "Коммерсанта", правительство вернулось к этой теме с подачи входящего в состав комиссию по безопасности дорожного движения вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Столичные власти давно выступают за снижение нештрафуемого порога в целях повышения безопасности. В прошлом году Ликсутов предлагал снизить порог до 10 километров в час в городах, сохранив порог в 20 километров в час для магистралей.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов не поддержал снижение порога. По его словам, в Москве в прошлом году водители получили более 30 млн штрафов за превышение скорости на 20-40 км/ч. Если порог будет снижен, количество штрафов для привыкших к действующему порогу автовладельцев может заметно вырасти. Отдельно Шкуматов указал на рваный скоростной режим на российских дорогах. Так, за знаком "80" часто стоит знак "60", затем "40" и снова "80".

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, нештрафуемый порог может быть снижен после тотального аудита уже действующих ограничений скорости. Ранее эксперты отмечали, что власти некоторых регионов намеренно снижали разрешенную скорость с учетом порога в 20 километров в час.

Отметим, что Хуснуллин также поручил МВД и Минтрансу до 1 июля предложить правительству меры, направленные на уменьшение числа выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей за рулем. В этот же срок МВД и Минюст должны "подготовить предложения по ограничению юридически значимых действий" для граждан, не оплачивающих в срок штрафы. Кроме того, МВД и Минпросвещения было поручено до 1 сентября "проработать вопрос" об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах.