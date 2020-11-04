lucidwaters / DepositPhotos Избиратели в Калифорнии одобрили поправку, позволяющую сервисам такси Lyft и Uber не включать водителей в штат

lucidwaters / DepositPhotos

В январе этого года в Калифорнии в январе вступил в силу закон штата, который относит к подрядчикам только людей, выполняющих работу, не относящуюся к основным направлениям деятельности компании. Остальных работников закон требует принимать в штат сотрудников.

Появление этого закона грозило нанести серьезный удар по бизнесу сервисов такси Uber и Lyft, в которых водители числятся подрядчиками. В этом статусе водители Lyft и Uber не имеют соцгарантий, включая сверхурочные, страховку и оплату больничных. При этом в компаниях утверждают, что водителей устраивает такое положение дел, которое позволяет им иметь гибкий график. Ранее компаниям удалось добиться приостановки судебного приказа о переводе водителей в штат, а 3 ноября этот вопрос решился на голосовании жителей штата, совмещенном с президентскими выборами.

Как пишет The Verge, калифорнийцы одобрили поправку, которая делает для Uber, Lyft и других подобных сервисов исключение, позволяя нанимать работников по договорам подряда. Кампания в поддержку этой поправки обошлась в 200 млн долларов, став самой дорогой в своем роде. При этом поправка гласит, что водителям положены некоторые соцгарантии, включая право на установленную законодательством минимальную почасовую оплату.

Ранее Lyft и Uber грозили приостановить работу в Калифорнии или полностью покинуть штат, если их обяжут принять водителей в штат. Руководство компаний отмечало, что такой шаг приведет к серьезному росту цен на такси в Калифорнии из-за сокращения числа водителей в несколько раз. Так, в Uber говорили, что компания может нанять 280 тыс. водителей вместо 1,4 млн, зарегистрированных в сервисе в настоящее время.

В Uber сообщили об одобрении поправки избирателей и напомнили водителям о гарантиях, которые они получат, сохранив при этом возможность работать в статусе подрядчиков по гибкому графику.

Uber celebrates Prop 22 win, purchased with $200M push pic.twitter.com/lV5d8mEV1O— ???????????????? ????????????????????????????????????. (@GregBensinger) November 4, 2020

Против принятия поправки выступали защитники трудовых прав, но им удалось вложить в свою кампанию гораздо меньше средств, чем Uber и Lyft.