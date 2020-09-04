Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе составили 137 517 автомобилей. Этот показатель сократился на 0,5% по сравнению с августом 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам восьми месяцев 2020 года продажи составили 880 198 машин, сократившись на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил -0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 28 621 автомобиль Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (19 818 машин, +7%), Hyundai (17 462 машины, +24%), Volkswagen (11 400 машин, +34%), Renault (10 906 машин, -16%), Skoda (9001 машина, +28%), Toyota (7132 машины, -22%), ГАЗ (3856 машин, -27%) и Nissan (3852 машины, -35%).

В топ-5 самым популярных моделей на российском авторынке по итогам августа вошли Lada Granta (10 550 машин), Lada Vesta (8522 машин), Kia Rio (7664 машины), Hyundai Creta (7632 машины) и Volkswagen Polo (7426 машин).

По словам председателя правления АГ "Авилон" Андрея Павловича, сокращение авторынка в августе и было ожидаемо: отложенный спрос с апреля-мая постепенно себя исчерпывает, запасы автомобилей сокращаются и дефицит во всех сегментах еще присутствует и будет сохраняться. Павлович напомнил, что временный дефицит автомобилей возник из-за того, что производители во многих странах были вынуждены снизить объемы производства и поставок, пишет "Коммерсант".

По мнению Павловича, доступность автомобилей продолжит влиять на продажи и в сентябре.