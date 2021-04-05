Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в марте могли упасть на 6%

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Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в марте могли упасть на 6%. Об этом свидетельствует статистика по основным игрокам авторынка, охватывающая свыше 70% продаж. Подробности сообщает газета "Коммерсант" .

По словам источников издания среди дилеров, наибольший удар по рынку нанес дефицит машин, вызванный глобальной нехваткой чипов, используемых в разных узлах автомобилей. В частности, собеседники рассказали о нехватке автомобилей Toyota, BMW и Mercedes-Benz. В целом дилеры говорят о схожей ситуации по большинству брендов. По словам председателя правления компании "Авилон" Андрея Павловича, в марте спрос на машины держался на хорошем уровне, но дефицит сохраняется по большинству брендов. Павлович ожидает нормализации ситуации к лету.

"С начала пандемии с квотами на автомобили серьезные проблемы - производители не успевают отгружать их нужное количество. Но сейчас есть положительная динамика", - рассказали в пермской компании "Сатурн-Р" (дилер брендов Subaru, Kia, Audi, Nissan и других). В группе Wagner улучшения с поставками назвали волнообразными, отметив, что они затрагивают лишь некоторые модели и марки.

В "Рольфе" усомнились, что проблема дефицита решится к лету и отметили, что к нехватке машин привела не только проблема чипов, но и сложности с логистикой.

В Минпромторге заявили, что не видят проблемы нехватки машин на рынке. Говорить о том, что есть какой-то дефицит, - это неправильно, он бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ", - приводит комментарий главы ведомства Дениса Мантурова ТАСС.

Аналитик Владимир Беспалов из компании "ВТБ Капитал" назвал ключевыми вопросами для рынка дефицит чипов и его влияние на предложение, а также рост цен как сдерживающий фактор, особенно в массовом сегменте. Беспалов пока прогнозирует рост продаж машин в России по итогам года на 2-5%, отмечая, что результаты второго полугодия будут более показательными.

Напомним, на прошлой неделе компания "АвтоВАЗ" отчиталась о росте продаж машин Lada в марте на 3%. 6 апреля данные о продажах легковых автомобилей в России в марте опубликует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 120 081 штуку. Этот показатель вырос на 0,8% по сравнению с февралем 2020 года.