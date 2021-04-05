Компания GMC представила электрический внедорожник Hummer

GMC / YouTube.com

Американская компания GMC (входит в концерн General Motors), как и ожидалось, 3 апреля представила полностью электрический внедорожник под брендом Hummer. Эта модель дополняет в линейке возрожденного бренда электрический пикап Hummer , представленный в октябре 2020 года, и отличается от пикапа кузовом и деталями салона.

Электромобиль получил узнаваемый дизайн с агрессивными бамперами и прямоугольными колесными арками. Также электрический Hummer имеет стальную защиту днища, оснащается светодиодными фарами и радиаторной решеткой с шестью секциями в духе оригинальных Hummer.

В отличие от пикапа, электрический внедорожник Hummer не планируется выпускать в версии мощностью более 1 тыс. лошадиных сил. Производство внедорожника планируется начать в 2023 году (пикап начнут выпускать в этом году) с трех версий мощностью 830 лошадиных сил с запасом хода 450 или 480 километров. Стоимость этих версий внедорожника составит 100 тыс., 105,6 тыс. и 110,6 тыс. долларов. Позднее на рынок выйдут две чуть более дешевые версии электрического Hummer мощностью 625 лошадиных сил с запасом хода 400 и 480 километров. Такие комплектации будут продаваться за 80 тыс. (базовая версия) и 90 тыс. долларов.

В салоне нового Hummer установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, пишет The Verge<> . Автомобиль оснащен камерами кругового обзора, а также камерами под днищем, которые показывают рельеф, помогая водителю на бездорожье. Электрокар получил адаптивную пневмоподвеску с возможностью увеличения клиренса примерно на 15 сантиметров и систему полуавтоматического управления на трассах Super Cruise. Как и в пикапе, в новом Hummer есть повышающий маневренность "режим краба", в котором внедорожник может двигаться по диагонали за счет одновременного поворота всех четырех колес.

Напомним, бренд Hummer был создан для производства гражданского внедорожника, созданного на базе военного автомобиля HMMWV. С 1992 по 2006 годы под этим брендом выпускалась модель Hummer H1, с 2002 по 2009 годы - Hummer H2, а с 2005 по 2010 годы - Hummer H3.

Летом 2008 года в связи с ухудшающимся финансовым положением General Motors и сильным падением спроса на продукцию Hummer корпорация приняла решение о продаже марки. Выбор был остановлен на китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co, с которой в июне 2009 года было подписано предварительное соглашение о продаже бренда, однако 24 февраля 2010 года GM заявила о начале процедуры ликвидации подразделения Hummer по причине срыва сделки со стороны китайских регулирующих государственных органов. В мае того же года с конвейера завода General Motors в американском Шривпорте (штат Луизиана) сошел последний внедорожник марки Hummer.

В 2006-2009 годах Hummer H2 и H3 собирали на калининградском предприятии "Автотор". С 2010 года сборка Hummer H1 и H3 ведется на китайском предприятии Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co под названием DongFeng Warrior.

Вероятно, главными конкурентами электрических Hummer на рынке станут пикап Tesla Cybertruck и внедорожники компании Rivian. Пока что эти автомобили также не появились в продаже.