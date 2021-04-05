В Москве расширили зону платной парковки и пересмотрели парковочные тарифы

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

5 апреля в Москве, как и ожидалось , были повышены тарифы на парковку, а также появились новые зоны платной парковки в нескольких районах города.

Так, новые платные парковочные зоны начали действовать в районах Аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Выхино-Жулебино, Донской, Внуково, а полный список изменений столичные власти разместили на сайте дептранса Москвы.

"Стоимость парковки - это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше, чем на 90% - значит, стоимость надо изменить, а если она пустует - цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно. С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", - отмечали в ведомстве в марте.

Теперь стоянка, к примеру, на Малом Ивановском переулке, Покровском бульваре, Чистопрудном бульваре, которая ранее стоила 200 рублей в час в дневное время, подорожала до 380 рублей в час. В Аристарховском, Новопресненском, Живаревом переулках тариф поменялся с 60 рублей в час на дифференцированный - 50 рублей первые полчаса, далее 150 рублей в час, а ночью - 60 рублей.

Что же касается новых зон платной парковки, то, часть парковочных мест в этих зонах будут предназначаться только для резидентов. "Изменения затрагивают те улицы, где расположены объекты притяжения для жителей Области и других районов Москвы - то есть торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения. Список участков улиц обсуждался с советами муниципальных депутатов", - поясняли в дептрансе.

Отметим, что обсуждение вопросов ввода платной парковки с муниципальными депутатами, о котором упоминали в ведомстве, не имеет юридической силы, поскольку муниципальные депутаты в Москве не наделены полномочием согласовывать платную парковку и могут лишь выразить свое мнение по этому вопросу. Так, в ноябре 2020 года 75 муниципальных депутатов Москвы от имени автомобилистов попросили мэра Сергея Собянина отложить хотя бы на время пандемии расширение платных парковок в городе и разрешить советам депутатов самим решать судьбу районных паркингов. Власти, однако, этой просьбе не вняли.

С 5 апреля в Москве также подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин. Ранее эвакуация автомобиля категории B с двигателем мощностью до 250 лошадиных сил стоила 8813 рублей, а с 5 апреля стоимость выросла до 9130 рублей (4837 рублей с учетом скидки при оплате сразу на стоянке). "Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов", - подчеркивали в дептрансе.