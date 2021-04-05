Tesla отчиталась о рекордных поставках электрокаров

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По итогам первого квартала 2021 года компания Tesla выпустила 180 338 и отгрузила 184 800 электромобилей, обновив рекорды по этим показателям, установленные в четвертом квартале прошлого года.

Как уточняется в кратком отчете Tesla, в первом квартале весь объем производства пришелся на электрокары Model 3 и Model Y. Поставки двух этих моделей составили 182 780 штук. Кроме того, компания поставила клиентам 2 020 машин Model S и Model X, выпущенных в прошлом году.

В компании пояснили, что Tesla налаживает выпуск обновленных версий Model S и Model X, которые были представлены в январе. Именно этим объясняется нулевой объем производства этих моделей в первом квартале. Как пишет The Verge , в Tesla не привели данные о продажах в Китае, но отметили, что в стране успешно продается кроссовер Model Y местного производства. Ударить по продажам Tesla в Китае могут действия китайских властей, которые подозревают , что электрокары Tesla можно использовать для шпионажа.

Напомним, по итогам 2020 года Tesla впервые в истории отчиталась о годовой прибыли. Выручка Tesla в 2020 году составила 31,5 млрд долларов, а прибыль - 721 млн долларов. На четвертый квартал пришлись 10,7 млрд долларов выручки и 270 млн долларов прибыли. При этом стоит отметить, что в четвертом квартале компания получила 401 млн долларов за счет продаж ZEV-кредитов другим автопроизводителям. Речь идет о средствах, которые компания получает от конкурентов, продающих машины с ДВС. Такие сделки позволяют автопроизводителям соответствовать требованиям некоторых штатов США и стран ЕС к экологичности машин.