igterex / DepositPhotos В первой половине 2020 года в России было продано 368 тыс. новых машин с автоматической трансмиссией, сообщает агентство "Автостат". Таким образом, доля таких автомобилей на рынке составила 62%

igterex / DepositPhotos

В первой половине 2020 года в России было продано 368 тыс. новых машин с автоматической трансмиссией, сообщает агентство "Автостат". Таким образом, доля таких автомобилей на рынке составила 62%, увеличившись на 3 процентных пункта по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

К категории машин с автоматической трансмиссией аналитики относят автомобили с классическими "автоматами", вариаторами, роботизированными коробками и другие машины, на которых установлена не механическая коробка переключения передач.

Напомним, впервые реализация легковых автомобилей с автоматической трансмиссией превзошла продажи машин с механической трансмиссией в 2016 году (51,3%), и с тех пор доля таких машин на рынке продолжает расти. Максимальная доля таких машин (63%) была зафиксирована в первом квартале текущего года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 122 622 штуки. Этот показатель вырос примерно вдвое относительно мая, но по сравнению с июнем 2019 года продажи упали на 14,6%. По итогам первой половины 2020 года продажи машин в России составили 635 959 машин, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии", - отмечал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.